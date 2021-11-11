Российско-украинская команда NaVi выиграла чемпионат мира по CS:GO 2021 года

Natus Vincere против сложности

В команде Na’Vi играли украинцы Александр S1mple Костылев, Валерий B1t Ваховский, и россияне Кирилл Boombl4 Михаилов, Денис Еlectronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий.

Турнирная сетка Na’Vi

Nuke осталась третьей картой, которую нужно сыграть. Сборная СНГ стартовала в атаке, и у обеих команд был равный тайм. До замены счет был 8:7. На этот раз защита Na’Vi была намного сильнее, им удалось закрыть игру и матч в свою пользу — 16:9.

Заключительные матчи группы C

В итоге счет стал 16:8. Общий счет 2:1 показал, что FaZe продолжили свой путь к финалу группы, в то время как OG выбыли из турнира, чтобы занять одно из последних мест в итоговой таблице. Но все же они смогут принять участие в предстоящем событии BLAST, серия Fall Showdown 2021.

В Стокгольме 26 октября 2021 года завершилась серия BLAST Premier — один из онлайн-турниров по CS:GO под названием BLAST Premier: Fall Groups 2021, с последними матчами группы C. Крайние четыре матча были сыграны за последние два дня. Победителем турнира впервые стала украинско-российская команда команда NaVi, забрав выигрыш в сумме 550 тысяч долларов.В первый день гиганты СНГ — команда Na’Vi из Украины и России — играли против команды Complexity из США. Матч между двумя ведущими командами по CS:GO разыгрывался как серия Bo3 в верхней сетке группы. Команда-победитель перешла к будущему событию BLAST Premier: Fall Finals 2021, престижному турниру с бай-ином $425 000 для 8 лучших команд, который начнется 24 ноября.В этом матче зрители увидели всю серию Bo3. Первой картой была Overpass, выбранная командой Na’Vi. Первый тайм был примерно равным, пока в заключительном стрелковом раунде вся команда Terrorists не выиграла у российского лидера Na’Vi Ильи Perfecto Залуцкого.Похоже, это был небольшой удар по вражеской команде. Как бы то ни было, во втором периоде Na’Vi очень хорошо разыграли свою атакующую сторону, и COL не смогли забить достаточное количество раундов в свою пользу. Во второй половине карты и Natus Vincere вышла вперед в серии со счетом 16:10 в их пользу.Карта Ancient, подобранная российско-украинской организацией, обернулась полной катастрофой для несколько разрозненного отряда СНГ. Всего три раунда в первом тайме в качестве стороны Т для Na’Vi против двенадцати защитников соперника позволили завершить игру со счетом 16:4. Счет карты в серии Bo3 был уравнен.Несмотря на то, что команда Complexity проиграла матч, это была явно хорошая игра в серии от Патрика «es3tag» Хансена, который сумел совершить 57 убийств на сервере и стал лучшим фраггером, обойдя соперника Александра «s1mple» Костылева (1 уб.).Итоговый счет 2:1 означал, что Na’Vi вышла из верхней сетки в следующий этап турнира — гранд-финал последней группы турнира BLAST. На следующий игровой день прошли все три заключительных матча группы C турнира BLAST Premier: Fall Groups 2021.Первый матч, который транслировался в прямом эфире, состоялся, когда датская команда OG встретилась с составом ЕС из американской команды FaZe Clan в серии плей-офф нижней сетки группы. Команда OG выбрала Inferno первой, и они взяли верх над зарождающейся киберспортивной командой Америки со счетом 16:13 в свою пользу. Обе команды защищались надежно.Несмотря на то, что сольное выступление норвежского звездного фрагера Хаварда «дождя» Найгаарда было выдающимся с 24 убийствами, и ему даже удалось обыграть команду соперника, слаженной работы команды OG с 6 раундами на атакующей стороне было достаточно против только 4-х побед соперника. У них также был герой в лице израильского Шахара «flameZ» Шушана, который принес своей команде точку на карте, вернувшись с тузом и собственной клатч-игрой.Ancient была очень близкой картой, завершившейся 16:14 в пользу состава FaZe. Члены победившей команды, такие как Хелвейс Broky Саукантс из Латвии и представитель Канады Рассел Twistzz Ван Дулкен, имели свои собственные звездные выступления на этой карте с игрой клатч и показом пистолетных тузов в начале второго тайма.Третьей картой противостояния двух топовых команд по CS:GO оказалась Mirage. Здесь команда FaZe Clan убедительно обыграла своих оппонентов. Американской организации удалось набрать 8 T раундов в первом тайме и безупречно закончить игру со счетом 8:1 в свою пользу, играя на стороне безопасности после замены.