Ростех напечатает детали на 3D-принтере для двигателя на самолет МС-21

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех приступил к серийной 3D-печати деталей для российских авиационных двигателей. На первом этапе освоено серийное производство элементов топливной системы двигателя ПД-14 для самолета МС-21. До 2024 года планируется изготовить порядка двух тысяч элементов топливной системы двигателя.

Благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с шести месяцев до трех недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателей для отечественного авиастроения, в том числе применение 3D-печати, позволяют увеличить объемы производства компонентов, отвечающих самым высоким мировым стандартам качества и надежности. Мы видим в аддитивных технологиях большой потенциал – в ближайшей перспективе с их помощью мы сможем изготавливать не только авиадвигатели, но и сложные комплектующие для космической отрасли, наукоемкой медицины, автомобилестроения и других высокотехнологичных сфер производства», – сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Сертификацию самолета МС-21 завершат в декабре 2021 года

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