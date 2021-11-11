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Руководство ЕС обрисовало сроки создания своей армии

Руководство ЕС обрисовало сроки создания своей армии

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские силы быстрого реагирования могут быть созданы уже до 2025 года. Он представил свой "Стратегический компас" — документ, описывающий стратегию ответа на геополитические угрозы в адрес ЕС.

Анализ имеющихся опасностей говорит о том, что окружение стало "гораздо более враждебным", чем ранее. В ответ дипломат предлагает создать силы быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек личного состава.

Боррель отметил, что речь не идет о европейском аналоге НАТО. Однако учитывая, что европейцы не всегда осознают уровень внешней угрозы, объединению необходимо иметь собственные войска.

Как сообщал Ruposters, к инициативе уже присоединились пять государств. Чтобы оформить процесс юридически, стороны впервые в истории обратятся к 44-й статье Договора о ЕС. Она позволяет создавать коалиции государств — членов объединения, но при разрешении других стран. Также будут активно заключаться соглашения о региональном взаимодействии.

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По материалам: uposters.ru

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