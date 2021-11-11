С 15 ноября школьники Усолья-Сибирского выходят на занятия в обычном режиме

С понедельника 15 ноября школьники Усолья-Сибирского выходят на занятия в обычном режиме. Об этом было заявлено на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции вечером 11 ноября, сообщается в официальной группе администрации города «Усолье. Мы_вместе» в «Вайбере». По словам главного санитарного врача города Алексея Пешкова, прошел необходимый срок инкубационного периода разобщения школьников.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 ноября подписал указ о продлении каникул для школьников Иркутска, Ангарска, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский. Студенты средних профессиональных учебных заведений и учащиеся учреждений дополнительного образования на этих территориях обучаются дистанционно. Работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или часть очередного оплачиваемого отпуска.





Видео из группы «Усолье. Мы_вместе» в «Вайбере»

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