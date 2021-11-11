Самые долгоиграющие сериалы за всю историю кинематографа 11.11.2021

«Путеводный свет» (1952 - 2009)Этот сериал хоть и не является лидером по количеству съемочных лет, но он занимает первую позицию в рейтинге по количеству серий. За 57 лет было выпущено 18 262 серии. Несмотря на то что 2 500 первых выпусков были предысторией, выходившей в эфир на радио в 1930-1950-х годах, этот проект занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный сериал в мире. Так что по итогу зрители увидели по телевидению 15 762 серии, общей продолжительностью 164 дня 4 часа 30 минут.Если кто-то хочет посмотреть этот сериал, ему понадобиться два года, чтобы дойти до финала, с учетом того, если смотреть ежедневно около шести часов этой мыльной оперы. Данный сериал был номинирован на различные премии 375 раз и заполучил 98 наград. Но судя по сериалам, которые будут ниже в этой статье, возможно, скоро этот сериал лишится звания самого долгоиграющего проекта.Сюжет этого сериала построен на различных эпизодах из жизни священника и нескольких поколений семей, проживающих в одном из придуманных пригородов Чикаго. Название сериала ведет к изначальному сюжету, где преподобный Рутлендж на окне оставляет свою зажженную лампу, чтобы все заблудшие люди знали, что в его доме всегда рады помочь. За долгие годы съемок актеры поистине сроднились со своими героями, они стали частью их жизни.«Главный госпиталь» (с 1963 года и по сей день)Да, есть сериал, который снимают уже 58 лет, и авторы пока не собираются прекращать работу над этим проектом. «Главный госпиталь» на данный момент самая долгоиграющая мелодрама, выходящая в эфир на телевидении. На сегодняшний день вышла уже 14 813 серия, так что у сериала есть шанс побить рекорд «Путеводного света». А пока что сериал стал одним из рекордсменов по количеству наград «Эмми», одержав десять побед в номинации «Лучший драматический сериал».Сюжет этой драмы повествует о сотрудниках больницы общего типа, которой руководит Скай Квартенмайн. Медицинское учреждение расположено в вымышленном городе Порт Чарльз, на побережье Нью-Йорка. В данном телесериале показана не только профессиональная деятельность врачей, но и их личная жизнь. У каждого из сотрудников больницы своя судьба, проблемы, переживания, но вместе они сплетаются в общую картину под названием жизнь. Сюжет «Главного госпиталя» не ограничивается происходящими событиями в Порт-Чарльзе, там есть место даже для международных скандалов.«Дни нашей жизни» (с 1965 и по сей день)Этот сериал - еще один пример действующего долгожителя на телевидении. За 56 лет его показов по ТВ вышло уже более 14 000 серий, судя по всему, это далеко не предел. За это время телесериал более 160 раз удостаивался различных телевизионных премий. Телесериал транслируют не только в США, но и во многих странах мира.Основной сюжетной линией этого сериала является рассказ о жизни семей Хортон и Брэди - американских психиатров, живущих в выдуманном городке Салем. Здесь показаны их проблемы, горести, радости и жизненные ситуации, попутно затрагивающие медицинскую и психологическую тематику.«Как вращается мир» (1956 - 2010)Почетное место в топе занимает сериал «Как вращается мир», за которым зрители наблюдали 54 года. За это время создатели сериала успели отснять 13 858 серий. Данный проект на протяжении двадцати лет, с 1958 по 1978 годы, был самым популярным дневным телесериалом в Америке. Однако со временем его рейтинги начали снижаться, но это не помешало ему радовать своих поклонников еще на протяжении многих лет.Сюжет данного телесериала построен вокруг жителей американского городка Окдейл, с их бытовыми проблемами, мечтами, интригами и скандалами. Кстати, Хелен Вагнер, которая играла в сериале одну из ключевых ролей, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое исполнение актрисой одной роли на телевидении.«Молодые и дерзкие» (с 1973 и по сей день)Эта драма за 48 лет выпустила 12 023 серии. Эта мыльная опера является одной из самых рейтинговых драм на американском телевидении. Кстати, с 1988 года и по сей день сериал «Молодые и дерзкие» возглавлял еженедельный рейтинг Нильсена в своей категории более 900 раз. Мыльная опера завоевала 116 наград и 360 номинаций Дневной премии «Эмми», 11 из них в категории «Самая выдающаяся дневная драма».Отличием данного проекта от сериалов тех времен является консервативность этой мелодрамы. Создатели телесериала стараются избегать различных острых социальных вопросов. Действие сериала разворачивается в американском городе Генуи. Основными героями являются два богатых семейства, ведущих бизнес в косметической индустрии. Сериал показывает жизнь не только этих героев, но и затрагивает различные актуальные проблемы других жителей этого города.«Одна жизнь, чтобы жить» (1968 - 2013)Этот сериал известен не только как продолжительный проект, но и как первая драма на телевидении, затронувшая расовые и социально-экономические проблемы общества. За долгие 45 лет было выпущено более 11 000 серий. Мелодрама повествует о жизни граждан вымышленного городка в Пенсильвании.Интересный факт, на двадцатом году этого сериала выстроили в отдельной студии самую крупную съемочную площадку в истории мыльных опер. Эта многоуровневая десятиметровая площадка даже была способна вращаться вокруг своей оси.Эрика Слезак и Роберт С. Вудс по праву считаются ветеранами этого шоу, так как были задействованы в съемках на протяжении почти сорока лет. Многие известные актеры начинали свою карьеру в этом сериале. Так мелодрама послужила трамплином для карьеры таких звезд, как Лоренс Фишберн и Томми Ли Джонс.«Все мои дети» (1970 - 2011)Действие картины происходит в вымышленном американском пригороде, где живет Эрика Кейн и ее многочисленные мужья. 41 год съемочного процесса внес значительный вклад в кинематограф, оставив после себя 10 712 серий. Данный телесериал имел хорошие рейтинги на телевидении. Возможно, зрители оценили мелодраму благодаря важным темам, поднятым в сериале.Ведь начинался он, как и многие мыльные оперы, с историй о первой любви, но вскоре перешел к более острым и социальным темам, например, здесь впервые была вынесена на обсуждение война во Вьетнаме, прерывания беременности женщинами, фейслифтинг и так далее. До этого проекта сценаристы старались обходить данные темы стороной. Кстати, данный сериал хотели вернуть в 2013 году, но уже в формате веб-сериала. Однако попытка не увенчалась успехом из-за конфликтов на права использования некоторых персонажей.«Другой мир» (1964 - 1999)Действия этого комедийного сериала, состоящего из 8 891 серии, разворачиваются в вымышленном городке Бэй-Сити. Главные герои - группа студентов, которые учатся в бывшем «чёрном университете». Они принадлежат к семьям с разным социальным положением, мировоззрением и вероисповеданием.Здесь студенты познают как горести, так и радости получения высшего образования, а также общения со сверстниками. Кстати, в этом телесериале в разное время снимались Брэд Питт, Морган Фриман, Эрик Робертс и другие популярные сейчас актеры.«Соседи» (с 1985 и по сей день)Этот австралийский сериал, несмотря на то что он идет уже 36-й год на телевидении, до сих пор радует многих зрителей своим присутствием в телевизионном эфире. За столько лет было выпущено более 8 000 серий, в которых успели засветиться многие звезды: Кайли Миноуг, Рассел Кроу, Рада Митчелл, Гай Пирс и многие другие.Исходя из названия становится понятно, что речь в сериале идет о взаимоотношениях между людьми, живущими по соседству. Действие происходит в городке Эринсборо - вымышленном пригороде Мельбурна. Старейшие жители этого городка находятся в постоянном соперничестве, постепенно вовлекая в свое противостояние все больше горожан.«На пороге ночи» (1956 - 1984)Целых двадцать восемь лет зрители следили за расследованием преступлений в этой мыльной опере. Именно на этом сделан акцент сериала «На пороге ночи», который состоит из 7 420 эпизодов. Кстати, в России были показаны лишь первые 250 серий. Возможно, в нашей стране этот сериал не так полюбился зрителям, как у себя на родине.События многосерийного детектива происходят на Среднем Западе, в вымышленном городке Монтичелло, который постоянно сотрясают различные криминальные события. Убийцы, шантажисты, мафиози, сектанты - все это постоянные жители и гости этого городка. Из-за такой неспокойной жизни прокурору Майку Карру, а также его коллегам с лихвой хватает работы.