Семилетнему Диме Генералову с раком крови срочно нужна помощь

Иркутское региональное отделение Международной общественной организации инвалидов «Стеллариум» собирает средства для семилетнего Димы Генералова. Из своих семи лет он борется с раком крови (острый лимфобластный лейкоз) уже четыре года. Тяжелым лечением врачи смогли добиться стабилизации состояния, но это еще не победа болезни. Мальчика направили на лечение в Санкт-Петербург, по условиям клиники, госпитализация будет только после амбулаторного прохождения диагностики. Это значит что Диме с мамой необходимо где-то жить 14 дней. Необходимая сумма — 30 тысяч рублей. Их нужно собрать до 13 ноября.



Средства необходимы только для оплаты проживания. Мама самостоятельно купила билеты и подготовилась к госпитализации в больницу. Когда она узнала о необходимости длительного проживания вне больницы, была очень напугана, ведь собственные средства закончились, а поездка еще только предстоит, сообщают представители «Стеллариума».



«У нас сейчас очень большая загрузка по детям, без вашей помощи нам не справиться, так как билеты мамой куплены на 13 ноября. То есть средства необходимо собрать срочно!», – говорится в сообщении «Стеллариума». Средства для Димы можно перечислить на сайте благотворительной организации.