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Семья Ким Кардашьян против ее романа с Питом Дэвидсоном — они беспокоятся за Канье Уэста

Семья Ким Кардашьян против ее романа с Питом Дэвидсоном — они беспокоятся за Канье Уэста

Близкие 40-летней Ким Кардашьян всерьез опасаются за состояние ментального здоровья ее 43-летнего бывшего мужа Канье Уэста. Родные Ким уверены, что ее тесное общение с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном может крайне негативно сказаться на психике Канье, которая у него и так нестабильна (биполярное расстройство, публичные выходки, скандальные заявления — все это есть в его "личном профиле").

Все в семье переживают, как Канье отреагирует на то, что Ким проводит так много времени с Питом. Канье недавно сказал, что все еще хочет быть с ней, так что он не может хорошо к этому относиться,

— сказал инсайдер.


Какие чувства в действительности испытывает рэпер, неизвестно: с одной стороны, он отписался от Ким в Instagram, с другой — недавно появился на публике с новой девушкой. Кардашьян он при этом по-прежнему называет своей женой и говорит, что хочет быть вместе с ней и их четырьмя детьми.

Ким, как говорят источники, в обществе Пита чувствует себя прекрасно, несмотря на разницу в возрасте: Дэвидсон уделяет ей много внимания, говорит комплименты и поднимает настроение своими шутками. В браке ей всего этого не хватало — жизнь с Канье не была такой уж беззаботной.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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