Сколько лет исполнилось Александре Пахмутовой в 2021 году, и как ее поздравил Владимир Путин

Сколько исполнилось Александре Пахмутовой в 2021 году

В 2021 году Александра Пахмутова отметила 92-летие.

Чем известна Александра Пахмутова

Поздравление Владимира Путина в честь дня рождения Александры Пахмутовой

«Вас знают и любят миллионы людей за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии и, конечно, за Ваши замечательные, жизнеутверждающие и не стареющие с годами песни».

Композитор Александра Пахмутова отметила очередную годовщину. Ее по традиции с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин в благодарность за деятельность и вклад в развитие страны. Она известна многим людям, в том числе постсоветских времен, которые выросли с ее музыкой и популярными песнями.Александра Николаевна Пахмутова родилась в Ниже-Волжском крае (Волгоград) 9 ноября 1929 года. С детства было видно, что ребенок одарен музыкальным талантом. Уже в 3 года она написала первую мелодию, а в 5 лет сочинила пьесу для фортепиано. В 7 лет ее родители отдали в городскую музыкальную школу, в которой она училась до начала войны. Далее была эвакуация в Караганду, и продолжение музыкального образования.После окончания войны в 1948 году поступила на композиторское отделение Московской консерватории, которое успешно закончила. Вся ее жизнь переплелась с музыкой.В 1956 году Александра Пахмутова вышла замуж за поэта Николая Добронравова. Получился не только крепкий союз влюбленных людей, но и творческий, в котором было создано много музыкальных шедевров.Заслуг у композитора Александры Пахмутовой очень много. Она за долгую жизнь получила звание Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля искусств, народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, почетного гражданина Москвы, Волгограда и другие регалии. Они были даны за неоценимый вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, за создание песен, которые запали в души людей, помогали поддерживать их моральный дух.Александра Пахмутова известна музыкой к песням «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Где ты, где ты, отчий дом», «Главное ребята — сердцем не стареть», «До свиданья, Москва» (песня Одимпиады-80), «Птица счастья», «Поклонимся великим тем годам», «Орлята учатся летать», «Ну, погоди!», «Команда молодости нашей», «Старый клен», «Трус не играет в хоккей», «Я не могу иначе», «Надежда» и др. Была написана музыка к детским песням, для симфонических и концертных пьес, сопровождение к фильмам. На счету талантливого композитора 400 произведений, которые принесли ей славу и узнаваемость.В 2019 году, когда Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет, в ее честь был концерт. Она также была его участником, еще раз подтвердив, что годы не влияют на талант.Перед концертом прозвучало поздравление от Владимира Путина. Он лично прибыл на мероприятие, чтобы поздравить великого композитора и просто милую женщину. Подарив букет цветов, произнес небольшую речь, в которой перечислил ее заслуги и поблагодарил за то, что страна имеет такого человека.В 2021 году поздравление от Владимира Путина было более скромным из-за ситуации с коронавирусом. К тому же чета Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в начале 2021 года перенесла заболевание, и сейчас соблюдает введенные требования. Но все же по традиции президент России не забыл о дне рождении композитора. Поздравил он телеграммой, в которой было сказано:Владимир Путин пожелал талантливой и любящей друг друга чете крепкого здоровья и благополучия.