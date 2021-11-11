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СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки

СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки

Следователи СКР возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий сотрудниками администрации Ангарска, которые передали тепловую сеть частному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, с 2010 года чиновники администрации после возведения объекта теплоснабжения — тепловой сети, предназначенной для теплоснабжения многоквартирных домов в 251 квартале Ангарска, не приняли необходимых мер для принятия объекта в муниципальную собственность. В 2017 году должностные лица необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка указанной тепловой сети, на основании которого в 2020 году им зарегистрировано право собственности.

Эти действия существенно нарушили права жителей многоквартирных домов в 251 квартале Ангарска, ограничив им возможность получения услуги теплоснабжения. Также причинен значительный ущерб бюджету Ангарского городского округа.

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в КУМИ администрации Ангарского городского округа и отделе архитектуры и градостроительства. Изъята документация, интересующая следствие.

29 октября сообщалось, что Арбитражный суд Иркутской области признал недействительной приватизацию газопровода в Ангарске. С иском обратилась прокуратура. Договор приватизации был заключен между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарска и газоснабжающей организацией в 2019 году, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как сообщил IRK.ru источник, в момент заключения договора приватизации КУМИ администрации Ангарска возглавлял председатель, задержанный следователями СК 28 октября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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Суд признал недействительной приватизацию газопровода в Ангарске

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По материалам: irk

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