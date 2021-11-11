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«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»

«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»

80 школьников со всех регионов страны станут участниками программы «Школа молодого энергетика», которая пройдет во Всероссийском детском центре «Смена» с 10 по 23 ноября. Здесь соберутся победители и призеры олимпиады школьников «Надежда энергетики», а также лауреаты Всероссийского конкурса #ВместеЯрче и Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Инженерная смена направлена на раннюю профессиональную ориентацию и популяризацию образования в энергетической и инженерной  сферах. Здесь ребята от 13 до 17 лет смогут познакомиться с современными проектами и технологиями. Занятия для них будут приводить эксперты из ведущих отраслевых компаний и вузов: ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», НИУ «МЭИ» и др.

Занятия будут проходить в течение двух недель. Ребятам расскажут о цифровой трансформации энергетики, увеличении экологичности транспорта и энергосбережении.

Школьники научатся работать в команде, создадут более десяти электротехнических устройств, проведут лабораторные эксперименты и решат задачи по энергетике, транспорту и энергосбережению. По итогам смены каждый ребенок сможет собрать собственное портфолио.

Проект входит в Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования («ТЭК для молодежи»), который с 2019 года совместно реализуют Минпросвещения, Минэнерго, Минобрнауки, Росмолодежь и АНО «Россия – страна возможностей».

# Общество
По материалам: edu.ru

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