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СМИ: в Иране за незаконный майнинг конфисковали уже более 221 000 устройств

СМИ: в Иране за незаконный майнинг конфисковали уже более 221 000 устройств


За неделю власти Ирана изъяли 227 устройств для добычи криптовалюты у нелегальных майнеров в 14 жилых домах. Суммарное число конфискованного за время борьбы с нелицензированным майнингом оборудования достигло 221 390 единиц, сообщает Financial Tribune.


Всего инспекторы государственной энергетической компании Tavanir выявили и ликвидировали 5756 ферм.


В Иране узаконили майнинг в 2019 году. Однако для работающих легально майнеров цена на электроэнергию составляет около $0,039 за кВт·ч, а субсидируемый государством тариф для домохозяйств — $0,005 за кВт·ч.


По состоянию на октябрь 2021 года министерство промышленности выдало 30 лицензий на добычу криптовалют. Совокупная мощность легализованных ферм достигает 400 МВт.


По данным Tavanir, незаконный майнинг по-прежнему потребляет около 2000 МВт.


В мае 2021 года власти привлекли к борьбе с нелегальным майнингом разведку. Министерство энергетики анонсировало введение штрафов за потребление для добычи криптовалюты электроэнергии, предназначенной на бытовые нужды. 


Причиной стал дефицит электроэнергии. В стране ввели запрет на майнинг до сентября даже для авторизованных ферм. Осенью ограничения сняли.


В Tavanir предупредили о возможных отключениях электроэнергии зимой из-за давления потребления на сети, которое усугубляется незаконным криптомайнингом.


"Растущий спрос на электроэнергию со стороны неавторизованных майнеров может вызвать отключение электроэнергии этой зимой, когда потребление газа также находится на пике, как это произошло летом", — отметили в компании.


Напомним, согласно исследованию аналитиков Elliptic, майнинг биткоина позволяет Ирану обходить наложенные на него санкции и покупать импортные товары.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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