Состоялся релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Xbox





Сегодня состоялся релиз игры The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition в Microsoft Store на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Очередное переиздание Skyrim можно купить за $49,99, либо обновить до него версию игры The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (которая есть в Game Pass) – за $19,99.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim, получившая более 200 наград «Игра года», отмечает 10-летний юбилей захватывающих приключений. Издание Anniversa…

The Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Upgrade

Набор Anniversary Upgrade включает в себя известные и новые материалы Клуба творчества, в том числе задания, подземелья, врагов, оружие и за…

В издание The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вошли сотни популярных материалов из Клуба творчества. В том числе, различные новые задания, подземелья, враги и прочее.

Стоит отметить, что игра The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, даже если не обновлять ее до Anniversary Edition, теперь оптимизирована под приставки Xbox Series X | S.