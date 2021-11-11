Спасатели разыскивают рыбака на реке Иркут

На реке Иркут спасатели разыскивают пропавшего мужчину 1949 года рождения, который утром 7 ноября ушел рыбачить в районе села Моты Шелеховского района и не вернулся. Сотрудники пожарно-спасательной службы обследовали реку на аэроглиссере «Пиранья» от устья реки Иркут до Иркутного моста. Далее торосы и шуга осложнили работы. Поиски продолжаются пешими группами вдоль берега.

Кроме того, 10 ноября погиб рыбак, провалившийся под лед в заливе Братского водохранилища в Осинском районе вблизи села Бильчир. Около 19:00 мужчина 1977 года рождения с двумя знакомыми занимался подледным ловом рыбы. Рыбак подошёл близко к кромке льда и провалился. Друзья пытались спасти его, но не смогли. На место были направлены сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области, полиции, сельской администрации. Утонувшего нашли. Глубина озера на месте происшествия составляет 2 метра, толщина льда — 5-6 см.

Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают о том, что лёд на всех водоёмах ещё слишком тонкий и выходить на него опасно для жизни. Пренебрежение элементарными правилами безопасности и неоправданный риск для жизни неизбежно приводят к трагедиям! С начала года на водных объектах Иркутской области зарегистрировано 34 происшествия, повлекших гибель людей. При различных обстоятельствах погибли 36 человек, 5 из них – дети.