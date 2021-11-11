Специалисты из 60 регионов России принимают участие в IV Всероссийском съезде дефектологов

11–12 ноября в онлайн-формате проходит IV Всероссийский съезд дефектологов, организованный Министерством просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель мероприятия – анализ тенденций и оценка перспектив развития науки и практики отечественной дефектологии.

Съезд объединил представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, учёных и практиков в сфере дефектологии. Они обсудят роль дефектологической науки в развитии национальной системы образования учащихся с инвалидностью и ОВЗ, вопросы межведомственного взаимодействия, связанные с работой дефектологов и повышением качества их подготовки, перспективы развития государственно-частного партнёрства в этой сфере, возможности сотрудничества с некоммерческими общественными организациями в области специального и инклюзивного образования, психолого-педагогической реабилитации.

Программа первого дня съезда включает стратегическую сессию, посвящённую роли профессионального дефектологического сообщества в развитии системы образования, обсуждения в рамках брифинг-площадок, экспертных сессий, а также публичные лекции и мастер-классы.

В ходе второго дня съезда пройдут круглый стол, посвящённый сохранению и развитию научно-педагогических школ в сфере коррекционной педагогики и коррекционной психологии, пленарное заседание с участием представителя Минпросвещения России, а также награждение лучших практиков и учёных в сфере дефектологии памятными знаками «За верность профессии» и за «Личный вклад в развитие дефектологии».

Организатор съезда – Минпросвещения России. Организационно-методическое и научное сопровождение мероприятия осуществляет Институт коррекционной педагогики Российской академии образования.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание повышению качества и доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью. В 2021 году в стране получают образование около 1,5 млн таких обучающихся.