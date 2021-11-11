Татьяна Васильева критично высказалась о тех, кто рассказывает о домогательствах

74-летняя актриса Татьяна Васильева считает: «Это нормальный секс – держать член в руке». Актриса уже полвека играет в театре и кино. Она работала имеет много друзей-режиссеров. При этом с женщинами ей намного сложнее общаться. Васильева отметила, что такие звезды как Елена Проклова, Мария Максакова и Маша Распутина никогда не смогли бы стать ее подругами. «Они туповатые, там не пробьешься. Даже безумная Лолита — и то мне ближе. У меня есть любимые люди и есть те, кого я не хотела бы видеть рядом. Я Олю Богданову люблю, она очень хорошая, обращается ко мне за советом», — рассказала Татьяна Григорьевна. Звезда фильма «Бабник-2» осудила актрис, которые рассказывают неприличные подробности о себе и мужчинах. При этом сама Васильева знает, что значит сталкиваться с грубостью. Она рассказала, что мужья называли ее безмозглой курицей. Однажды артистка услышала, как Олег Ефремов сказал, что не любит ее. Приходилось терпеть и сложный характер режиссера Валентина Плучека.Татьяна Васильева «Как мужчину я его не любила, но он мне был очень нужен как учитель. Он сделал меня артисткой, он вывел меня на сцену лучшего театра Москвы, и я играла все главные роли. Он в меня поверил. Я ему доверялась полностью. И он меня очень ругал, особенно когда ревновал. Он приходил к моей маме и говорил «я ничего не могу с ней сделать, она ужасно играет». Он разбил машину моей подруги зонтиком, когда понял, что я не с ним. Он любил меня. Но у него жена была», — рассказала Васильева. Татьяна Григорьевна осуждает Елену Проклову, которая стала откровенничать о домогательствах актера и режиссера, имя которого она так и не назвала. Многие пришли к выводу, что речь идет об Олеге Табакове, с которым она снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда». Васильева заверила, что коллега рассказала в шоу «Секрет на миллион» о постыдном факте своей биографии в погоне за большими деньгами. «Поступок Прокловой могу объяснить только хорошим гонораром. Просто так не может быть. Заговорить об этом спустя столько времени, да еще о таком актере? Если и говорить, то со знаком плюс, что он обратил на нее внимание, хотел жениться на ней, ее устроил в лучшую театральную школу. Но не с тем, что он заставлял держать член в руке. И что? Это нормальный секс – держать член в руке. Это неумно получилось. Я думаю, большинство это осудило. Она покорно это всё исполняла и через сто лет решила рассказать во всех подробностях. Я это называю моральным развратом. Что про это женщина может говорить вот так», — эмоционально сказала Татьяна Григорьевна в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»