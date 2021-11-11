Татьяна Васильева оскорбила известных артисток

Актриса Татьяна Васильева считает не нужно лезть в театр без образования. 74-летняя артистка посвятила жизнь актерскому искусству. Будучи сама большим профессионалом, она очень серьезно и требовательно относится к коллегам. И ее раздражают звезды шоу-бизнеса, пытающиеся сделать карьеру в театре и кино. «Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов», — заявила актриса в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид».Татьяна Васильева Разумеется, ведущий сразу же попытался выяснить, о ком идет речь. Он назвал три фамилии — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова. «Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках», — подытожила артистка. Разумеется, Васильева не могла пройти мимо недавнего творческого эксперимента Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Перевоплощение поющей телеведущей артистка назвала выпадом против всего нормального. По мнению Васильевой, сейчас происходит обесценивание театрального искусства. Хороших спектаклей становится все меньше, что в целом влияет на уровень интеллектуального развития населения.