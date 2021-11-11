Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Васильева оскорбила известных артисток

Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Актриса Татьяна Васильева считает не нужно лезть в театр без образования. 74-летняя артистка посвятила жизнь актерскому искусству. Будучи сама большим профессионалом, она очень серьезно и требовательно относится к коллегам. И ее раздражают звезды шоу-бизнеса, пытающиеся сделать карьеру в театре и кино. «Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов», — заявила актриса в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид».
Татьяна Васильева Разумеется, ведущий сразу же попытался выяснить, о ком идет речь. Он назвал три фамилии — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова. «Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках», — подытожила артистка. Разумеется, Васильева не могла пройти мимо недавнего творческого эксперимента Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Перевоплощение поющей телеведущей артистка назвала выпадом против всего нормального. По мнению Васильевой, сейчас происходит обесценивание театрального искусства. Хороших спектаклей становится все меньше, что в целом влияет на уровень интеллектуального развития населения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в любую папку
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11 ноября 2021 года
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая жена
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут оформить в электронном виде
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

Еще по теме

«Наглые, без комплексов»: Васильева раскритиковала Федункив и Картункову
69-летняя актриса Татьяна Васильева обескуражила фигурой в бикини (фото)
Актриса и телеведущая Татьяна Васильева вызвала скорую
Татьяна Васильева заговорила о личной драме