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Татьяна Васильева заявила, что ее окружают геи

Татьяна Васильева заявила, что ее окружают геи
74-летняя актриса Татьяна Васильева рассказала, почему так и не наладила личную жизнь. Татьяна Григорьевна считает актерское мастерство большим искусством. Всё свое внимание и время она уделяет работе. Артистка считает, что именно из-за этого не смогла обрести счастье в любви. «Посмотрите на моих партнеров, у них всё время спина болит. Кто из них будет меня на руках носить? У меня все партнеры — геи! Так получилось... Может, они стали ими как-то незаметно... Есть натуралы. Может быть, два. Но у них больная спина. Выбирать не из чего», — пожаловалась актриса. Татьяну Васильеву провозгласили даже гей-иконой ЛГБТ-сообщества в TikTok, против чего она не возражает. «Меня это радует. Есть те, которые мне очень-очень нравятся. Не как мужчины, конечно. А именно как партнеры, они зачастую хорошие актеры. От них хорошо пахнет, они хорошо одеваются. Вообще у геев такое сообщество поддерживающее, этому можно позавидовать», — сказала народная артистка России.
Татьяна Васильева Давид Виннер, с которым беседовала Васильева, уточнил у нее ориентацию Валерия Гаркалина. «Вот на этот вопрос я не буду отвечать!» — воскликнула со смехом актриса. Васильева отметила при этом, что ее раздражает, когда на ориентацию делают упор или когда гомосексуалисты ходят по городу под ручку. В последнее время режиссеры прибегают к эпатажным личностям, чтобы привлечь внимание к театру. Например, приглашают играть в спектаклях транссексуалов. Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» осудила и это. «Артистов мало, что ли? Почему? Больше не из кого выбирать? Почему я должна смотреть на трансгендеров? Я хочу видеть хорошего артиста! Или приглашают певиц играть в спектаклях про Сталина. А у них цель привлечь как можно публики. Это какой-то выпад против всего нормального! Но пробивная сила у них! Ни одна артистка из театрального вуза не способна на это, как они пробиваются!» — сказала Васильева на YouTube-шоу «Откройте, Давид!»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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