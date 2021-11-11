Третий день подряд максимум случаев COVID-19 за сутки фиксируют в Иркутской области с начала пандемии

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 567 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 128 056 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 11 ноября.

Из больниц выписали 27 человек, в стационарах остаются 4 905 пациентов. Выздоровели 155 человек, всего — 108 236. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 5 803), от иных заболеваний — 1 (504).

57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни

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