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"Трудно выбрать": Семенович похвасталась, что встречается с двумя мужчинами одновременно

"Трудно выбрать": Семенович похвасталась, что встречается с двумя мужчинами одновременно

41-летняя Анна Семенович сделала откровенное признание. Звезда раскрыла, что встречается сразу с двумя мужчинами, сообщает Cosmopolitan.

Певица поделилась подробностями своей личной жизни. По словам Анны Семенович, она не может сделать выбор сейчас между двумя поклонниками.

У меня есть пара претендентов. Они не из шоу-бизнеса. Один наглый молодой бизнесмен пробивается ко мне, второй — тоже бизнесмен, но постарше, поинтеллигентнее. Пока я склоняюсь в сторону старшего, но молодой очень настырный. Кто знает, как закрутит меня... У нас пока с ними такие походы в ресторан, мы на стадии ухаживаний. Они очень разные. Трудно выбрать. Секса еще не было ни с одним, ни со вторым.

Анна Семенович отметила, что намерена найти партнера, от которого она захочет родить ребенка. Певицу волнует прежде всего способность мужчины заботиться о близких.

"В свое время у меня мужчина жил не в России. Мы встречались. Это был гостевой брак в течение полутора лет. И меня это в тот момент очень устраивало, потому что до этого у меня были не очень приятные отношения. Ты никому ничего не должен, ты не отчитываешься, получаешь подарки. Гостевой брак и свободные отношения — это по большому счету одно и то же. На тот момент мне хотелось веселья и радости, и я это получала. Мы очень много летали по миру. Когда в Москве встречались, он приходил ко мне домой", — разоткровенничалась Анна Семенович в шоу "Звезда в ответе".

Исполнительница песни "Секси-бомбочка" при этом поделилась воспоминаниями о своей первой любви — Данииле Мишине.

Данька был моей первой большой любовью, когда я еще занималась фигурным катанием. В спорте не приветствуется жениться и выходить замуж в юном возрасте. И мы тогда сыграли свадьбу без официальной росписи. Мы прожили с ним четыре года.

По словам Анны Семенович, она планирует наконец стать мамой уже в ближайшем времени.

"Я в следующем году планирую стать мамой, действительно. Я сделала много шагов, заморозила яйцеклетки свои буквально три месяца назад, и это был первый шаг к этому мероприятию. Я хочу сказать, что в наше время возможно все в любом возрасте", — заявила Анна Семенович.

В интервью изданию "7 дней" Анна Семенович рассказала, что несколько месяцев назад заморозила свои яйцеклетки.

"Это было первым шагом к моей мечте — стать мамой. Думаю, это произойдет в следующем году. Я хочу выносить ребенка сама, но, если не получится, могу прибегнуть к услугам суррогатной мамы", — заявила певица.

Артистка напомнила, что в Голливуде многие звезды рожают уже после 40 лет. Анна Семенович считает, что в наше время все возможно в любом возрасте.

Я не буду придумывать имя дочке или сыну заранее. Когда увижу своего ребенка, сразу пойму, какое имя моему малышу или малышке подойдет.

Как писал NEWSTES, ранее Анна Семенович показала торчащие соски.

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По материалам: uposters.ru

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