"Трудно выбрать": Семенович похвасталась, что встречается с двумя мужчинами одновременно
41-летняя Анна Семенович сделала откровенное признание. Звезда раскрыла, что встречается сразу с двумя мужчинами, сообщает Cosmopolitan.
Певица поделилась подробностями своей личной жизни. По словам Анны Семенович, она не может сделать выбор сейчас между двумя поклонниками.
Анна Семенович отметила, что намерена найти партнера, от которого она захочет родить ребенка. Певицу волнует прежде всего способность мужчины заботиться о близких.
"В свое время у меня мужчина жил не в России. Мы встречались. Это был гостевой брак в течение полутора лет. И меня это в тот момент очень устраивало, потому что до этого у меня были не очень приятные отношения. Ты никому ничего не должен, ты не отчитываешься, получаешь подарки. Гостевой брак и свободные отношения — это по большому счету одно и то же. На тот момент мне хотелось веселья и радости, и я это получала. Мы очень много летали по миру. Когда в Москве встречались, он приходил ко мне домой", — разоткровенничалась Анна Семенович в шоу "Звезда в ответе".
Исполнительница песни "Секси-бомбочка" при этом поделилась воспоминаниями о своей первой любви — Данииле Мишине.
По словам Анны Семенович, она планирует наконец стать мамой уже в ближайшем времени.
"Я в следующем году планирую стать мамой, действительно. Я сделала много шагов, заморозила яйцеклетки свои буквально три месяца назад, и это был первый шаг к этому мероприятию. Я хочу сказать, что в наше время возможно все в любом возрасте", — заявила Анна Семенович.
В интервью изданию "7 дней" Анна Семенович рассказала, что несколько месяцев назад заморозила свои яйцеклетки.
"Это было первым шагом к моей мечте — стать мамой. Думаю, это произойдет в следующем году. Я хочу выносить ребенка сама, но, если не получится, могу прибегнуть к услугам суррогатной мамы", — заявила певица.
Артистка напомнила, что в Голливуде многие звезды рожают уже после 40 лет. Анна Семенович считает, что в наше время все возможно в любом возрасте.
Как писал NEWSTES, ранее Анна Семенович показала торчащие соски.