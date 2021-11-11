В 2021 году втрое сократился объем изымаемого у браконьеров на Байкале омуля

Правоохранительные органы в 2021 году изъяли у браконьеров 506 килограммов незаконно добытого байкальского омуля, что втрое меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела государственного контроля охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александра Ежова.

С 2017 года действует запрет на промышленный вылов байкальского омуля — эндемика озера Байкал. Запрет ввели в связи с сокращением популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов —для искусственного воспроизводства.

Александр Ежов:

— Незаконно добытого омуля в этом году было изъято в три раза меньше, чем в 2020 году — 506 килограммов. Предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба по этим 506 кг на 2,849 миллиона рублей. Основные суммы проходят по уголовным материалам и будут взыскиваться по решениям суда. Передано в следственные органы 45 материалов с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Данный показатель меньше уровня прошлого года на 15%.

Уменьшению масштабов браконьерства способствуют частные рейды правоохранительных органов, а также кратное увеличение в 2018 году таксы для подсчета ущерба, который будет взыскан с браконьеров. За одного незаконно выловленного байкальского омуля теперь придется заплатить не 250 рублей, а до 3 640 рублей.

Александр Ежов отметил, что браконьеры стали реже добывать омуля, выходя на лодках. «Потому что силы, привлеченные и Рыбоохраной, и МВД, были достаточными, и люди просто не рисковали на лодках выходить на водоемы. В основном просто с берега или сетями, или удочками проводили незаконную добычу», —пояснил он. Запрет на вылов байкальского омуля продлится еще как минимум три года, работа по восстановлению популяции эндемика продолжится до 2024 года.

Александр Ежов:

— По наблюдениям нашей науки, которая занимается подсчетом биомассы байкальского омуля, еще требуется минимум три года, чтобы общая биомасса достигла соответствующих промышленных масштабов, чтобы можно было разрешить ловлю омуля не в нерестовый период, а именно летнюю добычу. Но пока три года мы еще будем работать по сохранению и увеличению нерестовых стад байкальского омуля.

Вместе с тем он отметил положительную динамику изменения численности омуля, заходящего на нерест в реки Селенги, Баргузина, Верхней Ангары и Кичеры. По информации Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в 2016 году так называемых производителей нерестящихся рыб было зафиксировано 600 тысяч, в 2017 году — 1 253 000, в 2018 году —1 601 000, в 2019 году — 1 664 000, в 2020 году — 1 896 000, в 2021 году — более 1 900 000.