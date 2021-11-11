В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил дендропарк в Академгородке, в котором завершили первый этап благоустройства. Оно началось в этом году и будет продолжено в 2022. На сегодня уже подготовлено основание для дорожно-тропиночной сети, смонтировано освещение, установлены 104 разноформатных светильника. Участие в выезде приняли также депутат городской думы Александр Сафронов и заместитель председателя комитета городского обустройства-начальник департамента городской среды Марина Шевела, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Руслан Болотов:

— Дендропарк — одно из любимых мест отдыха жителей Академгородка. При проектировании благоустройства мнение жителей учитывалось в первую очередь. Было принято совместное решение благоустраивать территорию в эконаправлении, сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые виды растений. Элементы благоустройства должны органично вписаться в существующий природный ландшафт.

Александр Сафронов:

— С Русланом Николаевичем сегодня прошлись по территории Академгородка. Микрорайон — один из лидеров по реализации проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»: за четыре года здесь благоустроено 23 двора. Дендропарк — гордость Академгородка. Важно, чтобы жители остались довольны результатами работы, которую мы начали в этом году. На следующий год запланированы работы второго этапа, а также благоустройство сквера «Прогресс».

По итогам рейтингового голосования за объекты 2022 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проект дальнейшего благоустройства занял второе место, набрав 5 725 голосов. Согласно пожеланиям жителей Академгородка в дендропарке будет благоустроена центральная площадка, рядом с входной группой установят игровые модули для детей и организуют площадку для выгула собак.

В ходе выезда в Свердловский округ мэр города также оценил благоустройство аллеи вблизи школы №24 и дворовой территории домов 283 и 283а по улице Лермонтова. Работы провели в этом году.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к работе с опозданием. В этом году планировалось заасфальтировать часть сети тропинок, а на другой части подготовить основание для укладки специального покрытия (теннисита) при благоустройстве в 2022 году. Однако при вскрытии грунта был выявлен слой глины толщиной до полутора метров. По заключению независимого строительного контроля, необходимо выполнить выемку не менее 50 сантиметров. Дополнительные затраты на это не предусмотрены сметой, поэтому проект частично был скорректирован.

В дендропарке Академгородка с опозданием обустраивают основание под прогулочные дорожки

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