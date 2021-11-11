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В «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев

В «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев

В «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев, сообщает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».

Тематическая смена продлится с 6 по 27 ноября и объединит около 200 подростков из семи российских регионов.

«Впереди у ребят три недели увлекательной и интересной жизни, насыщенной разнообразными событиями, что позволит им повысить свой потенциал и раскрыть неведомые ранее таланты», – отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В рамках смены пройдут лекции и мастер-классы. Участники научатся правильно маршировать, собирать и разбирать автомат Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь. Опытные наставники проведут для них туристическую подготовку. Также во время смены состоится поход на гору Аю-Даг, на вершине которой планируется разместить флаг «Юнармии».

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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