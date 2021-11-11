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В бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году направят порядка 77 миллиардов рублей

В бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году направят порядка 77 миллиардов рублей

В местные бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году планируется направить порядка 77 миллиардов рублей. Об этом министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова сообщила на публичных слушаниях проекта областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Говоря о преференциях, которые планируются для муниципальных образований региона, министр сказала, что в 2022 году намечено списание 99% задолженности по бюджетным кредитам территориям, имеющим в текущем году уровень муниципального долга более 85% налоговых и неналоговых доходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Запланирована еще одна новация для муниципалитетов, которые в 2022 году направят средства местных бюджетов на благоустройство территорий, модернизацию объектов ЖКХ, строительство и ремонт автодорог. Им в 2023 году спишут задолженность по областным бюджетным кредитам в объеме, равном произведенным расходам на вышеуказанные цели.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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