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В двух ДТП в Ангарске при переходе дороги погибли двое пожилых мужчин

В Ангарске полицейские проводят доследственную проверку по фактам двух смертельных наездов на пешеходов. Оба дорожных инцидента произошли вечером 10 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 18:00 на автодороге «А» в районе 215 квартала 24-летний водитель автомашины Volkswagen Polo сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара мужчину отбросило на стоящую с противоположной стороны перехода машину, пропускающую идущих людей. От полученных травм 76-летний потерпевший скончался на месте. В ходе разбирательств установлено, что на передних стеклах автомобиля Volkswagen Polo имелась тонировочная пленка, в разы превышающая разрешенный процент светопропускаемости.

Вторая автоавария произошла около 20:00 в районе ЗАГСа на улице Ворошилова. Управляя автомобилем Toyota Noah, 35-летний водитель сбил мужчину, появившегося на проезжей части в неустановленном для перехода месте. От полученных травм 69-летний ангарчанин скончался.

Полицейские отмечают, что оба погибших были одеты в одежду темных тонов, кроме того, на ней отсутствовали световозвращающие элементы. Проводится дальнейшая проверка, выясняются причины и условия случившегося.


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По материалам: irk

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