В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Иркутске полицейские разыскивают 38-летнего Владимира Чернегова. С заявлением о его пропаже обратился отец разыскиваемого. Он сообщил, что 6 ноября сын ушел из дома в садоводстве «Солнечный» Иркутского района, и до настоящего времени о нем ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, лицо европейского типа, голубые глаза. Передвигается на черном автомобиле Mercedes-Benz Е-240.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Чернегова, просьба сообщить в дежурную часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 212-626, или 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи).