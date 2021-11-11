Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Иркутске полицейские разыскивают 38-летнего Владимира Чернегова. С заявлением о его пропаже обратился отец разыскиваемого. Он сообщил, что 6 ноября сын ушел из дома в садоводстве «Солнечный» Иркутского района, и до настоящего времени о нем ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, лицо европейского типа, голубые глаза. Передвигается на черном автомобиле Mercedes-Benz Е-240.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Чернегова, просьба сообщить в дежурную часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 212-626, или 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи).

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Знаки Зодиака как бывшие
Знаки Зодиака как бывшие
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на сетях
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год

Еще по теме

В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину
В Брянске ищут пропавшего 25-летнего Николая Парасича
Последний раз видели на вокзале в Тюмени: полиция ищет пропавшего вахтовика
Следователи ищут жителя Тюменской области, пропавшего в октябре