В Иркутской области шесть торговых объектов нарушили указ об ограничительных мерах из-за COVID-19

Более 500 торговых объектов проверила служба потребительского рынка и лицензирования региона с начала ноября. Рейды совместно с полицейскими по проверке соблюдения ограничительных мер, установленных указом губернатора Иркутской области, прошли в МТЦ «Новый», ТЦ «Модный квартал», ТЦ «Европарк», ТЦ «СмайлМолл», ТЦ «Автоград», ТЦ «Электрон», ТЦ «Универсал», ТЦ «Твой дом», ТЦ «Парус», ТЦ «Кипарис», ТЦ «Лермонтов», ТЦ «Дар», МТЦ «Сильвермолл», ТЦ «Новая дача», ТЦ «Оранж», ТЦ «Юбилейный», ТЦ «Снегирь», ТЦ «Карамель», ТЦ «Сезон», ТЦ «МегаХоум», ТЦ «ДжэмМолл», ТРЦ «ЯркоМолл», ТРЦ «Стройматериалы», ТЦ «Торговый комплекс», сообщает пресс-служба правительства региона.

По результатам проверок службой возбуждено шесть дел об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Персонал и покупатели игнорировали требования указа главы региона по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

10 ноября сообщалось, что всего с начала пандемии в совместных контрольно-надзорных мероприятиях региональной власти и полиции за нарушение ограничительных мер составили больше 950 протоколов. По 106 судами приняты решения о назначении административных штрафов на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей. По 581 протоколу нарушителям вынесли предупреждения. Еще 147 протоколов в настоящее время находятся в судах на рассмотрении.

Справка:

Нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Повторное нарушение требований указа губернатора № 279-уг квалифицируется по части 2 20.6.1.КоАП РФ, санкциями которыми предусмотрено временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, либо значительные штрафы: на граждан в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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