В ЛДПР заявили о подготовке законопроекта по регулированию майнинга

Фракция ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект о регулировании майнинга. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат от партии, первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его словам, власти должны четко определиться в вопросах регулирования добычи криптовалют:

"Либо мы, давайте, жестко запретим это и сориентируем правоохранительную систему, хотя не очень понимаю, как делать это можно, учитывая, что это виртуальная реальность, данная нам в ощущениях, как говорится. Либо, давайте, разрешим".

Он отметил, что во втором случае граждане получат защиту, понятную процедуру работы и налогообложения, государство — прозрачность, контроль и новые поступления в бюджет, а компании - возможность легально вести бизнес.

Луговой предложил создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения вопроса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

На данный момент майнинг в России не запрещен, но его регулирование не прописано.

Напомним, в ноябре представители нескольких министерств РФ поддержали инициативу по признанию майнинга как вида предпринимательской деятельности.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал отдельно прописать процедуру налогообложения физических и юрлиц, занимающихся добычей криптовалют.