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В ЛДПР заявили о подготовке законопроекта по регулированию майнинга

В ЛДПР заявили о подготовке законопроекта по регулированию майнинга


Фракция ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект о регулировании майнинга. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат от партии, первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.


По его словам, власти должны четко определиться в вопросах регулирования добычи криптовалют:


"Либо мы, давайте, жестко запретим это и сориентируем правоохранительную систему, хотя не очень понимаю, как делать это можно, учитывая, что это виртуальная реальность, данная нам в ощущениях, как говорится. Либо, давайте, разрешим".


Он отметил, что во втором случае граждане получат защиту, понятную процедуру работы и налогообложения, государство — прозрачность, контроль и новые поступления в бюджет, а компании - возможность легально вести бизнес.


Луговой предложил создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения вопроса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.


На данный момент майнинг в России не запрещен, но его регулирование не прописано.


Напомним, в ноябре представители нескольких министерств РФ поддержали инициативу по признанию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал отдельно прописать процедуру налогообложения физических и юрлиц, занимающихся добычей криптовалют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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