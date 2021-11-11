В микрорайоне Китой погиб мужчина при пожаре в доме

11 ноября в микрорайоне Китой Ангарска при пожаре в дощато-засыпном доме погиб мужчина. Его личность пока неизвестна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 00:40 11 ноября на единый номер спасения «112». На место происшествия на улице 1-ая Коммунистическая в микрорайоне Китой в Ангарске выехали три автоцистерны, 14 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дощато-засыпной дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. Существовала угроза перехода огня на соседние строения из-за плотной застройки.

Около 20 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. В ходе разбора и проливки строительных конструкций был обнаружен погибший, личность и социальное положение которого сейчас устанавливают. Причину, по которой произошел пожар, и обстоятельства, которые могли провести к его возникновению, предстоит выяснить дознавателям.