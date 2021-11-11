В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»

Минпросвещения России поддерживает проекты, связанные с созданием интересной образовательной и воспитательной среды в школах и организациях дополнительного образования. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой завершению II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», сообщила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова, информирует Минпросвещения России.

«Проект рождает большое количество проектных исследовательских инициатив учащихся. Потому что приобретение знаний, эмоциональное переживание этих знаний превращается в ценностные ориентиры ребёнка, когда он желает знать о своей Родине, о своей стране больше, чем он знал до вовлечения в этот проект», – подчеркнула Наталия Наумова.

Директор департамента обратила особое внимание на то, что этот проект стал методической копилкой для педагогов, он объединил передовые идеи представителей самых разных предметных областей: географии, истории, мировой художественной культуры, обществознания, музыки, а также преподавателей сферы дополнительного образования.