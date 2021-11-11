В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на сетях

11 ноября в 13:30 в Правобережном и Октябрьском округах Иркутска отключили свет из-за аварии на сетях. Под отключение попали некоторые дома по улицам: Депутатская, Трудовая, Пискунова, 5-й Армии, Гаврилова, Гагарина, Горького, Канадзавы, Карла Маркса, Ленина, Марата, Пролетарская, Российская, Свердлова, Степана Разина, Сурикова, Сухэ-Батора, Черемховский, Чкалова, Ярослава Гашека.

На местах работают бригады «Южных электрических сетей». Ориентировочное время восстановления электроснабжения в Правобережном округе — 16:00, в Октябрьском — 18:00.