Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам

В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам

В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам

Строительно-монтажные работы ведутся на всех пяти участках в городах Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию пять школ на 1200 новых мест каждая планируется к сентябрю 2022 года. Об этом заявила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, выступая на круглом столе на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура» в Совете Федерации в рамках VII Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», информирует Минпросвещения России.

Открывая круглый стол, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула, что Таджикистан является для России одним из приоритетных и стратегических партнёров, и привела примеры успешной реализации нескольких совместных проектов двух стран в сфере образования. Среди них – гуманитарный проект Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» в Республике Таджикистан, инициированный Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В 2020/21 учебном году в 22 школах Таджикистана преподают педагоги из 18 регионов России. Это учителя русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов.

«В этом году проекту исполнилось пять лет, и он подтвердил свою состоятельность. Достаточно отметить, что вначале на работу в таджикские школы поехали 29 российских педагогов, а сегодня их уже 50. И, конечно, никакими цифрами не измерить удивительную энергетику взаимодействия наших педагогов с ребятами, тёплое отношение населения республики», – сказала она.

Также Лилия Гумерова отметила, что на финальный этап выходит реализация проекта строительства в Таджикистане пяти школ, работающих по российским стандартам.

В свою очередь, Татьяна Васильева рассказала о ходе реализации проекта и сообщила, что до конца этого года планируется подписать соответствующие межправительственные соглашения о создании и условиях функционирования пяти новых школ, а также об обеспечении деятельности российских педагогов в системе общего образования республики.

«Открытие в республике новых школ неизбежно повлечёт за собой дополнительную потребность в кадрах. Решение данного вопроса, подготовка педагогических кадров зависят от эффективного взаимодействия двух сторон», – отметила она.

Она также подчеркнула, что благодаря реализации гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» увеличилось количество призёров олимпиад по русскому языку и другим учебным дисциплинам.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Знаки Зодиака как бывшие
Знаки Зодиака как бывшие
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на сетях
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год

Еще по теме

В Таджикистане откроют пять русских школ
Сергей Кравцов и Мухаммадюсуф Имомзода обсудили совместное сотрудничество в сфере образования и развитие преподавания русского языка в Республике Таджикистан
Россия и Таджикистан усиливают сотрудничество в сфере образования языковыми программами и строительством новых школ
Матвиенко в Таджикистане примет участие в межрегиональном форуме двух стран