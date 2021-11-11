В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам

Строительно-монтажные работы ведутся на всех пяти участках в городах Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию пять школ на 1200 новых мест каждая планируется к сентябрю 2022 года. Об этом заявила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, выступая на круглом столе на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура» в Совете Федерации в рамках VII Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», информирует Минпросвещения России.

Открывая круглый стол, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула, что Таджикистан является для России одним из приоритетных и стратегических партнёров, и привела примеры успешной реализации нескольких совместных проектов двух стран в сфере образования. Среди них – гуманитарный проект Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» в Республике Таджикистан, инициированный Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В 2020/21 учебном году в 22 школах Таджикистана преподают педагоги из 18 регионов России. Это учителя русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов.

«В этом году проекту исполнилось пять лет, и он подтвердил свою состоятельность. Достаточно отметить, что вначале на работу в таджикские школы поехали 29 российских педагогов, а сегодня их уже 50. И, конечно, никакими цифрами не измерить удивительную энергетику взаимодействия наших педагогов с ребятами, тёплое отношение населения республики», – сказала она.

Также Лилия Гумерова отметила, что на финальный этап выходит реализация проекта строительства в Таджикистане пяти школ, работающих по российским стандартам.

В свою очередь, Татьяна Васильева рассказала о ходе реализации проекта и сообщила, что до конца этого года планируется подписать соответствующие межправительственные соглашения о создании и условиях функционирования пяти новых школ, а также об обеспечении деятельности российских педагогов в системе общего образования республики.

«Открытие в республике новых школ неизбежно повлечёт за собой дополнительную потребность в кадрах. Решение данного вопроса, подготовка педагогических кадров зависят от эффективного взаимодействия двух сторон», – отметила она.

Она также подчеркнула, что благодаря реализации гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» увеличилось количество призёров олимпиад по русскому языку и другим учебным дисциплинам.