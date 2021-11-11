В УлГПУ продолжает работу центр открытого образования на русском языке для иностранных учащихся

32 студента-иностранца проходят 40-часовой курс по истории в рамках проекта «Центр открытого образования на русском языке», который реализуется в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова (УлГПУ) по итогам открытого конкурса, проведённого Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Занятия проводятся в аудиторной синхронной и дистанционной асинхронной формах.

Благодаря курсу «История» у слушателей сформируется целостное представление об историческом развитии России с древних времен до настоящего времени, они смогут овладеть языковыми и речевыми знаниями и навыками в достаточном объёме, чтобы иметь возможность учиться в высших образовательных учреждениях Российской Федерации.

Курс состоит из разделов «Русь в X–XII веках», «Русские земли в XIII–XVI веках», «Складывание единого российского государства», «Россия в XVII–XVIII веках», «Россия в XIX – начале XX века», «СССР в 1920-е – 1991 годы», «Российская Федерация в 1990-е – 2000-е годы».

Проект «Центр открытого образования на русском языке» реализуется в УлГПУ благодаря победе вуза в открытом конкурсе, объявленном Министерством просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы «Развитие образования».

Целевая аудитория проекта – школьники, студенты, взрослые, находящиеся в Российской Федерации и за рубежом, желающие познакомиться с русским языком и культурой, поступить учиться в российские вузы, работать в стране.

Образовательная программа сформирована таким образом, чтобы учащиеся с нулевым знанием русского языка достигли достаточно уровня владения им и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях: университетах, институтах, академиях.

До конца года обучение в Центре пройдут не менее 300 иностранных граждан.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.