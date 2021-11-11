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В Варшаве на Марше независимости под ликование толпы сожгли флаг Германии

В Варшаве на Марше независимости под ликование толпы сожгли флаг Германии

В Варшаве на Марше независимости публично сожгли государственный флаг Германии. Также участники демонстрации предали огню портрет экс-премьера Польши Дональда Туска, который, по их мнению является проводником немецких интересов в стране.

В мероприятии принимают участие более 100 тыс. человек. Поляки скандируют лозунги: "Независимость не продаётся!" и "Бог, честь и Отечество!". Серьезных инцидентов не было, но один из участников марша принес национальный флаг ФРГ и поджег его со словами, "за то, что убили нас шесть миллионов во время Второй мировой войны, надо сжечь хамский флаг".


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Люди из толпы встретили этот поступок одобрительными выкриками и аплодисментами. Чуть позже собравшиеся сожгли изображение Дональда Туска - бывшего премьера государства, а сейчас - лидера оппозиции и, возможно, претендента на пост президента в 2025 году. Нынешняя польская власть считает его агентом влияния Германии, а заодно и России.

[email protected] ponosi pan jako organizator zgromadzenia pełną odpowiedzialność za naruszenia prawa! pic.twitter.com/6aqVEvf8DM

— Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 11, 2021

11 ноября в стране празднуют День независимости - 103 года назад правительство утвердило эту дату, приурочив её к окончанию Первой мировой войны. Во второй половине XX века о мероприятии на некоторое время забыли, но в последние десятилетия - это один из самых значимых праздников для поляков.

Ранее Ruposters писал, что белорусское телевидение угрожает Польше российской армией.

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По материалам: uposters.ru

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