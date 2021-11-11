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В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%

В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%

В рамках Зелёного дня Сбер запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту1 с 11 по 14 ноября 2021 года включительно — процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года, сообщает пресс-служба СберБанка.

В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных. Она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта.

Напомним, универсальная кредитная СберКарта даёт клиентам сразу несколько уникальных преимуществ. На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов.

Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Она выручит, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя».

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн2 и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

Подробнее
1Общие условия

Кредитный лимит до миллиона рублей.
Беспроцентный период на все покупки — 120 дней.
Обслуживание и выпуск карты — бесплатно.
SMS или пуш-уведомления об операциях — бесплатно.
Пополнение карты с карт других банков — бесплатно в мобильном приложении СберБанка.
Процентная ставка (годовых): 9,8%.

На все операции: выдача наличных и переводы, комиссия за выдачу наличных в любом банке — 3% от суммы, но не менее 390 рублей.

Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка — 3% от суммы выдачи, но не менее 390 рублей.

Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки — 300 тысяч рублей.

Начисление бонусов СберСпасибо: бонусы за покупки у партнёров — до 30% от суммы покупки, списание бонусов у партнёров до 99% от суммы покупки.

Прочие тарифы: ежемесячный платёж 3% от задолженности по карте

Неустойка (на сумму просроченного платежа) — 36% годовых.

2 18+

Подробности акции по ссылке.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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