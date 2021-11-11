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Валентина Матвиенко поздравила номинантов и победителей оперной премии «Онегин»

Валентина Матвиенко поздравила номинантов и победителей оперной премии «Онегин»

19:05  Автор: Никита Вятчанин



Одна из самых престижных премий в мире искусства «не замыкается на известных столичных театрах». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём видеообращении к участникам и гостям торжественной церемонии национальной оперной премии «Онегин».

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Она подчеркнула, что это награда является одной из самых престижных в мире искусства, и её номинантами становятся как признанные мастера сцены, так и начинающие артисты. «Важно, что премия не замыкается на известных столичных театрах, среди номинантов — представители оперного искусства из разных регионов нашей страны», — заметила спикер.

Матвиенко также обратила внимание на то, что премией отмечаются не только солисты, но и те, кто обычно остаются за кулисами — концертмейстеры, художники, представители других профессий.


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«Особенно приятно, что в этом году президентом премии стала звезда мировой оперы, настоящая гордость нашей страны Хибла Герзмава. Ни на секунду не сомневаюсь, что под её руководством премию ждут новые и яркие успехи. От всего сердца желаю удачи всем номинантам и победителям — ваш талант меняет мир к лучшему», — уверена Матвиенко.



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По материалам: pnp.ru

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