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Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о работах на Усольехимпроме

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о работах на Усольехимпроме

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ходе работ по ликвидации отходов Усольехимпрома. Первоочередные мероприятия были завершены ещё в конце 2020 года, системная работа по очистке территории продолжается.

По ее словам, завершена ликвидация десяти опасных скважин рассолопромысла, проведены комплексные изыскания объектов накопленного экологического вреда, подготовлены основные объемы грунтов и конструкций к дальнейшей демеркуризации.

«Поручила Росатому и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. А Росприроднадзору - провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации в трехнедельный срок с даты ее получения. Идём с опережением графика», — говорит вице-премьер.

Также Абрамченко отметила, что с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода нужно готовить возможные модели социально-экономического развития города. Подчеркнула, что в этом должны участвовать местные жители. Вице-премьер отметила, что проект может войти в список приоритетных Иркутской области.

На IRK.ru опубликовано интервью с иркутским ученым о том, как Усольехимпром мог стать экологической катастрофой: «Иркутский ученый: ртуть с „Усольехимпрома“ могла достичь Мирового океана».

Предыдущая новость по этой теме:

На «Усольехимпроме» ликвидировали все 12 опасных скважин с ядохимикатами

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По материалам: irk

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