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Во время съемок фильма «Неудержимые-4» ранили каскадера Джейсона Стэтхэма

Во время съемок фильма «Неудержимые-4» ранили каскадера Джейсона Стэтхэма
После трагедии, которая произошла с Алеком Болдуином, к съемкам приковано повышенное внимание. Так, в Греции работают над новой частью "Недурежимых" и там сегодня ранили трех человек: пострадали два техника и каскадер Джейсона Стэтхэма. Что с ними случилось?

Первый инцидент произошел, когда один из технических сотрудников упал с судна, где проходили съемки, и получил серьезные травмы. Его состояние критическое. Второй инцидент произошел , когда каскадер на автомобиле ехал задним ходом и ранил оператора. Третий пострадавший был травмирован, когда прыгал с машины на машину.
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По материалам: Sivator

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