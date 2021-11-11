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Во Всероссийском детском центре «Океан» прошёл педагогический «EdМарафон-2021»

Во Всероссийском детском центре «Океан» прошёл педагогический «EdМарафон-2021»

Внутрикорпоративный педагогический марафон профессиональных открытий «EdМарафон-2021» стал площадкой обмена опытом для сотрудников, задействованных в образовательном процессе Всероссийского детского центра «Океан».

Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России.

Марафон включал четыре блока работы, в каждом из которых спикеры в разных форматах представляли методические разработки и делились идеями по развитию различных направлений сферы образования.

Результаты марафона подвели на площадке «EdМарафон Link», где были зафиксированы ключевые тезисы прозвучавших выступлений.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.

# Общество
По материалам: edu.ru

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