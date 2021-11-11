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Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе

Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Избранница шоумена Гарика Харламова, Катерина Ковальчук призналась, что ей весело с артистом.   28-летняя актриса разоткровенничалась о своей работе и личной жизни. Катерина Ковальчук высказалась о начале отношений с резидентом Comedy Club. Уроженка Сыктывкара прославилась ролью Катерины Вербицкой в сериале «Крепостная». Она призналась, что любит как драматические, так и комедийные роли. Однако пока режиссеры не видят в ней роковых героинь вроде Лары Крофт. Девушка недавно узнала о своей старшей сестре Анне Ковальчук. Оказалось, что у ее матери был роман с отцом звезды сериала «Тайны следствия». Катерина после школы переехала к отцу в Санкт-Петербург и поступила на курс Ивана Краско. Она считает, что творческая карьера была уготована ей судьбой. «Честно говоря, я не выбирала профессию. Мне кажется, она выбрала меня сама. Где-то на интуитивном уровне я всегда чувствовала, что внутри меня есть то, что хотелось бы рассказать другим, передать на чувственном, эмоциональном уровне. И, несмотря на то что я поначалу сомневалась, сердце мне подсказало правильный путь», — поделилась теледива.
Гарик Харламов с возлюбленной Ковальчук сыграла в сериале «Гусар» вместе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Комик покорил сердце партнерши своей харизмой и искрометным юмором. Звезда рассказала о начале романа с шоуменом. «На съемочной площадке всегда была очень теплая атмосфера, она заряжала на позитив — во многом благодаря Гарику. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Мы сбивались, смеялись, портили дубли... Словом, было весело!.. Что касается продолжения «Гусара», мы все очень ждем и надеемся, что будет второй сезон», — отметила избранница экс-мужа Кристины Асмус. Влюбленные долго скрывали свой роман. Они впервые появились вместе в сентябре, на открытии закусочной Харламова. Катерина обладает хрупким телосложением, как и бывшая жена Гарика. Ее часто сравнивают с Асмус. Звезда фильма «Текст» профессионально занималась гимнастикой. Ковальчук же осваивает pole dance. Она недавно показала пикантные кадры у пилона. Актриса заботится о своей внешности. «Люблю путешествовать, ухаживать за собой и своим телом. Принимать ванну. Выпить чашечку чая... Занимаюсь верховой ездой в свободное время, спортом — это в основном растяжка и силовые упражнения со своим весом», — указала артистка в интервью «ОК!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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