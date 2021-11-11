Все районы Якутии до конца 2023 года оснастят площадками для выполнения нормативов ГТО

Все районы Якутии до конца 2023 года оснастят площадками для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает ТАСС со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентия Григорьева.

«В Якутии с 2019 года ведется плановая работа по оснащению объектов спортивной инфраструктуры ГТО оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – сказал Иннокентий Григорьев.

Министр отметил, что до конца 2023 года во всех районах Якутии появятся площадки для сдачи нормативов ГТО.

На данный момент спортивным оборудованием обеспечены 27 районов республики.

«До конца 2023 года площадки будут установлены еще в десяти различных районах: Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Олёкминском, Таттинском, Намском, Оймяконском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском и в городском округе Жатай», – уточнил министр.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.