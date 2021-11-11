White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря





Издатель Headup Games и разработчик Monokel официально объявили, что игра White Shadows станет доступна на приставках Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC уже 7 декабря. Для Xbox One и Playstation 4 игра не заявлена.

White Shadows — это кинематографический платформер с элементами головоломки. Игра выполнена в черно-белом стиле, который создает гнетущую атмосферу антиутопии. Главной героиней игры является девочка Галчонка, которая противостоит машине пропаганды. В игре необычный мир, в котором сочетается наполовину человеческое, наполовину животное общество.

Разработчики обещают в White Shadows богатый и интересный сюжет, разнообразные головоломки и простое управление. На странице игры в Steam заявлено наличие русского языка (субтитры).

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