Задача педагогического сообщества – во взаимной поддержке
Одна из задач педагогического сообщества – трансляция профессионального опыта. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» сообщила Татьяна Кортава, заместитель председателя Оргкомитета Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, профессор, доктор филологических наук.
Она отметила, что каждый педагог должен развиваться, повышать свой профессиональный уровень и разрабатывать методики, но при этом необходимо использовать все возможности для обмена опытом с коллегами и совместного создания новых проектов.
Так, по мнению эксперта, Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности должен стать площадкой для активного взаимодействия и повышения качества образования.
По словам эксперта, при организации этого Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности было решено использовать возможность высказаться всем участникам мероприятия – это позволяет онлайн-формат работы.
Также она обратила внимание на то, что на съезде много времени будет уделено инновациям в обучении русскому языку и литературе, в частности использованию искусственного интеллекта.