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Задача педагогического сообщества – во взаимной поддержке

Задача педагогического сообщества – во взаимной поддержке

Одна из задач педагогического сообщества – трансляция профессионального опыта. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» сообщила Татьяна Кортава, заместитель председателя Оргкомитета Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, профессор, доктор филологических наук.
 
Она отметила, что каждый педагог должен развиваться, повышать свой профессиональный уровень и разрабатывать методики, но при этом необходимо использовать все возможности для обмена опытом с коллегами и совместного создания новых проектов. 
 
Так, по мнению эксперта, Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности должен стать площадкой для активного взаимодействия и повышения качества образования.

«Задача съезда – сделать не просто большой праздник словесности, хотя это тоже важно, но, прежде всего, дать каждому участнику как можно больше практической пользы, чтобы потом он мог день за днем использовать в работе новые знания. А еще чтобы каждый педагог точно знал, что есть коллеги, которые точно помогут в сложной профессиональной ситуации. Помогать друг другу, быть активными, неравнодушными – это одна из миссий международного педагогического сообщества», – подчеркнула Татьяна Кортава.  

По словам эксперта, при организации этого Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности было решено использовать возможность высказаться всем участникам мероприятия – это позволяет онлайн-формат работы. 

«Мы проводили съезды в 2012, 2018, 2019 годах, но тогда принять участие получалось только у тех, кто мог доехать до МГУ. Коллег из регионов совсем не было слышно. Сейчас же мы объединяем всех педагогов России, а также зарубежных партнеров, с которыми важно установить связи, в том числе ради обсуждения самой животрепещущей проблемы – подготовки педагогических кадров», – отметила Татьяна Кортава.

Также она обратила внимание на то, что на съезде много времени будет уделено инновациям в обучении русскому языку и литературе, в частности использованию искусственного интеллекта.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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