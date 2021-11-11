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Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11 ноября 2021 года

Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11 ноября 2021 года

Начинается новый день, который обещает быть позитивным и ярким. Чтобы узнать, как в эту зеркальную дату стать счастливее, стоит обратиться за помощью к этой статье, в которой рассказано всё о советах и прогнозах нумерологов.


Это очень благоприятный день. Он входит в число дней силы, так что нас сегодня ожидает много хорошего. Числа будут на нашей стороне, поэтому этот четверг можно посвятить работе, делам, любви. Никаких жестких ограничений сегодня нет.

Число-покровитель 11 ноября 2021 года

В зеркальные даты обычно не нужно производить расчетов, но сегодня необходимо это сделать. Числа 11 в нумерологии нет. Это значит, что нужно сложить цифры дня и месяца вместе: 1+1=2.

Сегодня у руля будет Двойка. У этого числа есть ярко выраженное созидательное начало. Оно сильно повышает нашу энергетику и дает нам огромный заряд энергии, чтобы мы смогли изменить мир вокруг себя. Это время, когда каждый может сделать свою жизнь лучше. Главное — захотеть. Символом дня можно назвать рог изобилия, так как Вселенная настроена на то, чтобы дарить нам то, о чем мы мечтаем.



Двойка даст нам силу воли, выносливость, веру в себя. Сегодня нельзя отказываться от мечты. Девиз этой зеркальной даты — «Полный вперед!».

События 11.11 из прошлого

11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре. Это был конец татаро-монгольского ига. Сегодня самой лучшей войной будет та, которая не состоялась. Не бойтесь первыми протянуть руку своему недругу. Он это оценит по достоинству и примет за смелость.

11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны. Еще один факт в пользу того, что сегодня лучше заканчивать вражду, а не начинать ее. Любая война будет отвлекать вас от важных дел.

11 ноября 1936 года в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды. Сегодня многое будет происходить впервые. Что-то из этого станет полезной привычкой.

11 ноября 1983 года был создан первый прототип компьютерного вируса. Американский студент создал программу, которая была способна к самокопированию и распространению по сетям. Двойка постарается сделать так, чтобы наши открытия не вредили нам, а, наоборот, помогали.


Советы нумерологов на эту зеркальную дату

В этот день к вам могут вернутся старые проблемы. Двойка таким образом постарается помочь вам их решить. Случайностей 11.11 не бывает.

Ни в коем случае не провоцируйте людей на отрицательные эмоции. Старайтесь поступать по совести и быть предельно собранными.

Яркие и позитивные эмоции этого дня останутся в вашей памяти на очень долгий срок, а, быть может, и вовсе навсегда.

К заносчивым людям старайтесь относиться как можно проще. Не реагируйте остро на их слова и действия.

Это день, когда нужно действовать резко и быстро, решительно и смело, но толика осторожности все равно не будет лишней.

Эксперты в области нумерологии отмечают, что сегодня можно как сохранять, так и кардинально менять свои жизненные приоритеты. Главное, чтобы это было обдуманным решением.

Талисманы удачи на 11 ноября

Число 2. Само сегодняшнее число-покровитель будет довольно мощным талисманом. Поставьте его изображение на заставку в телефоне или на рабочий стол компьютера. Напишите его на листке бумаги и повесьте перед собой на рабочем месте. Также следите за его появлением в жизни. Если увидите много двоек, это будет сулить вам удачу.


Золотые украшения. Золото дает нам ментальную силу. С этим металлом ваша энергетика будет более мощной. Вы сможете преодолеть любые препятствия на своем пути.

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По материалам: dailyhoro.ru

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