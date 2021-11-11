Женщина показала, на что способна современная пластика, показав, как после операций выглядит бывшая наркоманка

Данниэлла Уэстбрук – популярная в Великобритании актриса. Она любима многими благодаря талантам, а интерес к ней не увядает по причине бурной жизни.

Не так давно 48-летняя женщина продемонстрировала подписчикам в Инстаграме фотографию со своим новым лицом.

Звезда прошла немало косметологических процедур, а также была насколько раз прооперирована пластическими хирургами, которые вернули артистке привлекательную внешность. Теперь у женщины красивая ровная кожа, умеренно пухлые губы, красивый вал лица, ровный нос. Именно последний порождал у Данниэллы множество комплексов не один десяток лет.

В молодости девушка была очень красивой блондинкой и являлась главным секс-символом Великобритании. Она стала известной благодаря многосерийному художественному фильму под названием «Жители Ист-Энда.

Однако вместе со славой к женщине пришла крепкая зависимость – с 14 лет девушка начала принимать запрещенные вещества, сообщает издание «Зе Сан».

Привязанность к наркотикам негативно отразилась на личной жизни актрисы, а также сделала из красотки мягко говоря некрасивую женщину. Из-за этого артистка теряла роли, а в области носа начался процесс гниения. Чтобы восстановиться, женщине пришлось пройти не одну операции. И кажется, что дама вернулась к нормальной жизни.

Удачно складывающая картера, дети, привлекательная внешность делали женщину успешной в глазах общественности. Однако спустя небольшой промежуток времени нос актрисы начал проваливаться, и справиться с этим не могу ни один грим.

Вскоре она призналась подписчикам, что вновь привязана к наркотикам, хотя позже опровергла свои же слова, заявив, что проблемы с внешностью кроются в неудачной пластике.