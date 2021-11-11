Знаки Зодиака как бывшие

Вадим Карасев

У каждого человека в жизни бывает несколько серьезных отношений перед тем, как получается найти настоящую любовь. Бывшие порой напоминают о себе и после расставания. Астрологи рассказали, как и зачем они это делают по Знаку Зодиака.

Ранее мы рассказывали о том, как узнать, думает ли о вас человек. С некоторыми из бывших не нужно ничего выяснять, потому что они сами своими поступками и действиями намекают на то, что им хочется продолжить общение. Вот как это делают бывшие разных Знаков.

Овен

Овны в роли бывших довольно безобидны. Они после завершения отношений могут остаться друзьями, но только если того хочет другой человек. Они стараются сразу начать новую жизнь и смириться с утратой как можно скорее, чтобы не зарываться в зыбучих песках переживаний и негатива.

Телец

Бывшие-Тельцы — это те самые люди, которые в состоянии опьянения звонят вам посреди ночи. Это может произойти даже через несколько лет. Даже они сами не понимают, зачем они это делают, но факт остается фактом. Представители данного Знака — одни из самых навязчивых бывших.

Близнецы

Близнецы не прочь по прошествии долгих лет после расставания предложить бывшей второй половинке снова попробовать создать отношения. Близнецы — рекордсмены в этой дисциплине. Они могут сходиться и расходиться по несколько раз с один человеком. Правда, они и сами не до конца понимают, зачем.

Рак

Раки невероятным образом при встрече с бывшими могут общаться с ними на любые темы, словно они лучшие друзья. Эти люди не таят обид и не проявляют негатива. Более того, если они были очень близки с человеком, они могут помогать ему в решении различных проблем даже спустя годы после расставания.

Лев

Львы непредсказуемы в роли бывших. Они точно не будут вам звонить, но оставят себе какую-то вещь, которая будет им о вас напоминать долгие годы. Они часто предаются ностальгии, хотя по ним этого не скажешь. Обида их покидает быстро, поэтому при встрече с бывшим-Львом можно мило побеседовать.

Дева

После расставания Девы исчезают из вашей жизни. Если в расставании были виноваты не они, а вы, то можно не надеяться на второй шанс. Девы прекрасно знают, что сломанную вазу любви не склеить, потому никогда не согласятся на второй шанс. Им свойственно помнить только самое плохое.

Весы

Весы принимают расставание и быстро избавляются от переживаний. Для них это не начало проблем, а начало нового пути. Они могут сразу начать поиски нового человека либо сфокусироваться на работе, хобби. Как бывшие они совершенно не дают о себе знать. Им просто это не нужно.

Скорпион

Скорпионы — это те, кто очень долго отходит от расставания. В роли бывших они могут быть крайне неприятными, потому что любят давить на жалость и делать вид, что вся жизнь идет под откос. Если их не жалеет бывшая вторая половинка, они переключаются на родственников и друзей.

Стрелец

Стрельцы — идеальные бывшие. Они очень быстро переключаются на работу и свои дела. По этой причине им просто некогда переживать и жалеть себя. На первый взгляд кажется, что они вообще не думают о расставании, но порой их голову занимают мысли о том, как же так все-таки получилось.

Козерог

Козероги не достают своих бывших и довольно сильно похожи на Дев, потому что стараются избавиться от всего, что напоминает о человеке. Козероги не будут лайкать фотографии в социальных сетях, потому что удалят вас из друзей. Вы о них больше никогда не услышите, если у вас есть такое желание.

Водолей

Водолеи — ужасные бывшие. Это те, кто может приходить к вам домой, следить за вами, писать в интернете с фейковых аккаунтов. Это происходит только в том случае, если их бросили. Когда они сами выступают инициаторами расставания, ничего подобного не происходит. Все проходит гладко.

Рыбы

Рыбы не прочь пофлиртовать с вами после расставания. Эти бывшие могут писать вам или «случайно» встречать в каких-то местах. Зачем они это делают — до конца не понятно. Возможно, им просто скучно. Еще в роли бывших они любят заставлять вас ревновать, выкладывая фото с новым человеком в социальных сетях.