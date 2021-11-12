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185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки

185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки

Коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличен на 185 мест. Об этом сегодня во время оперативного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков. Таким образом, на сегодняшний день развернуто 5 922 койки в 52 медицинских организациях.

На стационарном лечении — 5 030 пациентов, из них старше 60 лет — 2 992 пациента. Также стационарно лечатся 106 детей, трое из которых в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев:
— Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой. Сохраняется рост числа заболевших, увеличивается заполняемость ковидных коек. Все медицинские учреждения, вся система здравоохранения работает в режиме значительных перегрузок. По некоторым показателям мы уже превысили пиковые показатели прошлых волн коронавируса. На сегодняшний день свободным остается около 15% коечного фонда. Я поручил минздраву проработать вопрос с определением учреждений, где мы еще можем в случае необходимости дополнительно развернуть койки для лечения пациентов с COVID-19. Опыт такой был, но тогда пришлось ограничить оказание плановой помощи.

Игорь Кобзев также отметил, что по-прежнему среди первоочередных задач — вакцинация населения. Минздраву глава региона поручил проработать вопрос по открытию дополнительных прививочных пунктов, а также усилению медицинскими бригадами действующих. В частности, в ближайшее время дополнительные прививочные кабинеты будут открыты в пункте, действующем на базе Иркутского Сибэкспоцентра.

Игорь Кобзев:
— По поручению заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой необходимо усилить работу по вакцинации людей старшего поколения. Профильным ведомствам поручаю проработать вопрос организации выездных бригад для проведения вакцинации на дому у маломобильных граждан старше 60 лет, а также тех, кто получает социальные услуги в надомной и полустационарной форме.

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По материалам: irk

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