Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии

277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии

Группа компаний «Слата» уже семь лет развивает формат дискаунтеров «ХлебСоль», за этот период сеть открыла 277 магазинов в Иркутской области, в Забайкальском крае и в Бурятии. Год к году формат показывает положительную динамику в товарообороте с учетом новых открытий +25%, LFL* +9%, средний чек вырос на 6%, что позволяет говорить о востребованности данного формата у покупателей.

В день магазины «ХлебСоль» посещает около 200 тысяч покупателей, количество которых за период пандемии выросло на 18% с начала 2020 года. Покупка товаров минимальной социальной корзины в «ХлебСоль» обходится в среднем на 27% ниже официально заявленных ИркутскСтат. Так, за третий квартал, стоимость корзины по Иркутску – 5298,7 рубля, тогда как в «ХлебСоль» — 3938 рубля**. Настоящий дискаунтер — это магазин качественных товаров по низким ценам.


Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль»:
— Мы были одними из первых, кто увидел перспективность и необходимость в открытии такого формата. Более динамичному развитию поспособствовал кризис 2014 года. Средняя динамика по открытиям – плюс 25% в год. На сегодня формат дискаунтеров актуален для всех территорий России, независимо от того, проживают там 125 человек на квадратный километр или 25, как в некоторых регионах Сибири. Не побоюсь сказать, что к 2050 году в нашей стране будет 80% дискаунтеров, модель которых все больше будет изменяться под потребности покупателя и видоизменяться со временем.

Татьяна Петроченко, операционный директор ТС «ХлебСоль»:
— Первый «ХлебСоль» открылся в городе Иркутск 7 лет назад. Это небольшие магазины площадью до 350 м2 и размещаются они во всех районах крупных городов и в лучших местах населенных пунктов в шаговой доступности. Высокий оборот товаров и объем продаж позволяет добиваться хороших «входных» цен от поставщиков и держать розничные цены ниже рыночных в среднем на 10%. Мы предлагаем товары в простой упаковке и собственные торговые марки, что позволяет не переплачивать за упаковку и продвижение известного бренда.

Ассортимент такого формата направлен на удовлетворение базовых покупок. Покупатель может найти самые необходимые товары по комфортным ценам. В «ХлебСоль» представлено около 1300 позиций, товары собственной торговой маркой (СТМ) – более 400 товаров, это говорит о том, что в дискаунтере можно приобрести самое необходимое по ценам ниже рыночных. Наиболее востребованные категории у покупателей – товары молочного и мясного гастрономов, кондитерка, бакалея и алкоголь. Свежая выпечка, изготовленная прямо в магазине, овощи и фрукты приятно дополняют впечатление от покупки.

В августе этого года «ХлебСоль» запустила сервис по доставке продуктов в городе Иркутске, далее планируется расширение на ближайшие города – Ангарск и Шелехов (Иркутская область). Матрица ассортимента интернет-магазина на текущий момент представлена более 1000 товарами, а средний чек около 2000 рублей.

В сети «ХлебСоль» систематизируется обратная связь от покупателей посредством call***-центра, установлены кассы самообслуживания, разработанные на базе IT****-департамента ГК «Слата». Анализ покупок в дискаунтерах показал, что 25% платежей проходит через КСО.
Также, формат дискаунтера предполагает оптимизацию рабочих процессов с целью максимального снижения дополнительных затрат на обслуживание, которое закладывается в цену товара. С сентября компания запустила обновление программного обеспечения, которое позволяет повышать скорость операций приемки товаров, работу с ценниками и упрощает все иные процессы магазина и существенно снижает нагрузку на сотрудников.

Подробно
*метод оценки продаж
**Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.
***звонок
****информационные технологии


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Исследователи упростили процесс создания дипфейков
Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Еще по теме

ЦБ установил курсы доллара и евро на каникулы
Сеть красноярских магазинов проверят после введения лимита на покупки
Официальный курс евро на среду вырос на 1,03 рубля
ЦБ установил курсы доллара и евро на сегодня, 21 ноября