573 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 573 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 128 629 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 12 ноября.

В больницы госпитализировали 125 человек, в стационарах лечатся 5 030 пациентов. Выздоровели 178 человек, всего — 108 414. За сутки умерли 30 человек с COVID-19: 28 — от коронавируса (всего — 5 831), от иных заболеваний — 2 (506).