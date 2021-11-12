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573 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

573 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 573 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 128 629 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 12 ноября.

В больницы госпитализировали 125 человек, в стационарах лечатся 5 030 пациентов. Выздоровели 178 человек, всего — 108 414. За сутки умерли 30 человек с COVID-19: 28 — от коронавируса (всего — 5 831), от иных заболеваний — 2 (506).

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По материалам: irk

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