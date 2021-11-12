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6 новых тональных средств, на которые стоит обратить внимание

6 новых тональных средств, на которые стоит обратить внимание

Если вы находитесь в поиске нового тонального средства, то наш обзор вам придется кстати — рассказываем про средства, совсем недавно появившиеся на российском рынке, на которые стоит обратить внимание.

Новый многофункциональный консилер от Lancôme

Новинка Teint Idôle Ultra Wear All Over Concealer — не просто консилер, это универсальное средство три в одном — консилер, корректор и скульптор, которое обеспечивает матовое покрытие и интенсивное увлажнение до 24 часов.

В составе средства — экстракт семян моринги (защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды), экстракт водяной лилии (помогает коже удерживать влагу) и экстракт розы (успокаивает кожу и снимает покраснения).

Консилер подходит всем типам кожи, не вызывает образования комедонов, не закупоривает поры, устойчив к поту. Помогает замаскировать темные круги, покраснения, воспаления и пигментные пятна, а также подчеркнуть линию верхней губы.

В России консилер Teint Idôle Ultra Wear All Over Concealer можно будет найти в 14 оттенках.



Новый тональный флюид от Estée Lauder

Double Wear Sheer — это невесомый тональный флюид с матовым покрытием, который легко растушевывается и подчеркивает естественную красоту кожи, защищая ее от солнечных лучей, загрязнений и синего света.


Тональный флюид Double Wear Sheer SPF 20 — 4 200 руб.

Флюид доступен в 12 оттенках, подстраивающихся под тон кожи. Средство не меняет цвет, устойчиво к воздействию пота и влажности, а также увлажняет сухую кожу и контролирует выработку себума на участках, где это необходимо.


Увлажняющий тональный крем с матовым покрытием от Clarins

Skin Illusion Velvet — не просто тональное средство с бархатистым матовым покрытием, но еще и увлажняющий крем.

Экстракт корня маниока в составе абсорбирует излишки кожного жира, бамбуковая пудра и оксид кремния матируют кожу, а органический экстракт плодов земляничного дерева нормализует активность сальных желез, способствуя сужению пор. За увлажнение в формуле средства отвечают органический экстракт каланхоэ и растительный микропластырь Micropatch Vegetal.

Новинка Clarins представлена в 14 оттенках — от самого светлого до среднего.

Тональный крем-концентрат от Guerlain

Особенность нового тонального крема-концентрата Orchidée Impériale в том, что он оказывает антивозрастное и осветляющее действия. Формула этого инновационного средства обеспечивает интенсивное увлажнение и стойкость в течение 10 часов.

При создании тонального крема эксперты марки использовали ту же технологию, что и при создании всех средств из линии Orchidée Impériale — Cell Respiration, в основе которой два вида орхидей (Gastrodia elata и Phalaenopsis amabilis). Эта технология способствует регулированию клеточного дыхания и регенерации кожи.

Средство доступно в пяти оттенках.


Тональный крем-концентрат от Guerlain




Тональный крем и консилер от Maybelline NY

Новинки Maybelline NY тоже не стоит обделять вниманием. Как заверяют представители марки, консилер Super Stay буквально "стирает следы усталости" под глазами. Средство не скатывается и не размазывается, а аппликатор-лопаточка обеспечивает максимально точное и ровное нанесение.


Консилер для кожи вокруг глаз Super Stay, 7 мл — 669 руб.


Тональный крем с матовым финишем Super Stay Active Wear — это невесомое дышащее покрытие и стойкость до 30 часов.

Благодаря технологии Active Wear тональный крем не отпечатывается и размазывается, устойчив к воде, поту и не забивает поры.


Тональный крем Super Stay Active Wear, 30 мл — 719 руб.
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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