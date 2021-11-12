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Адель рассказала о проблемах с ментальным здоровьем из-за развода

Адель рассказала о проблемах с ментальным здоровьем из-за развода

33-летняя Адель дала интервью журналу Rolling Stone, в котором рассказала о проблемах с психическим здоровьем в разгар бракоразводного процесса с бывшим супругом Саймоном Конекки.

Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал "Сопрано". Тогда они с Конекки делили опеку над сыном (у пары есть девятилетний сын Анджело. — Прим. ред.), она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность.

Я была опустошена и растеряна,

— поделилась она.


После развода она с головой окунулась в то, что, по ее мнению, могло помочь ей справиться с тревожностью. Певица стала много путешествовать, переехала в Лос-Анджелес, перестала употреблять алкоголь, отказалась от глютена (как выяснилось, у нее была его непереносимость) и занялась спортом.

Я подумала, что, если я смогу таким образом преобразовать свою силу и свое тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием,

— отметила она.


Сейчас звезда отправилась от тяжелого развода и нашла счастье в личной жизни. Она встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. В интервью Адель призналась, что сначала хотела сохранить роман в тайне и даже не планировала рассказывать об отношениях друзьям. Но в итоге решила от публики личную жизнь не скрывать.

С бывшим мужем она при этом осталась в хороших отношениях и называет его одним из своих лучших друзей.


 


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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